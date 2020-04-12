Saltuk: Yabancı futbolcuya karşıyız

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, açıklamalarda bulunmuş ve kulüplerimizi ekonomik olarak toparlama adına, gelecek sezondan itibaren liglerimizin yabancısız oynanacağını açıklamıştı.

Futbol camiamızın önde gelen isimleri yabancı futbolcu konusunda açıklamalarda bulunurlarken, Türk Ocağı’nın eski başkanı, şimdiki yöneticisi Hasan Saltuk, sosyal medyada açıklamada bulunurken, Türk Ocağı kulübünün yabancı futbolcuya karşı olduğunu ve yerli futbolcularla yola devamedilmesi gerektiğini söyledi.