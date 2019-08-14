Salih, Mormenekşe yolcusu

Mormenekşe, Hamitköy ile yeni sezon için anlaşamayan stoper Salih Adakan ile prensipte anlaştı

Birinci Ligde iyi bir sezon geçirme hedefinde olan Mormenekşe teknik direktör Ufuk Fırat yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transferler ile de kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Mormenekşe, Hamitköy ile yeni sezon için anlaşamayan stoper Salih Adakan ile prensipte anlaştı.

Hamitköy'de zaman zaman takım kaptanlığı da yapan başarılı stoper Salih Adakan'ın, Mormenekşe ile daha iyi maddi şartlarda anlaşma yapması için Hamitköy yönetimi kiralık bonserviste indirime gitti. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.