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Salih, Düzkaya ile yollarını ayırdı

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Salih, Düzkaya ile yollarını ayırdı
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K-PET Birinci Lig'in yeni ekibi Düzkaya'nın önemli futbolcularından Salih Zencirkıran, takımından ayrılma kararı oldu. Takımının BTM Birinci Lig'de elde ettiği şampiyonlukta büyük payı bulunan Salih takımından ayrılma kararı aldıktan sonra kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

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