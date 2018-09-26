Salamina-MTG işbirliği ödüllendirildi

Hamit SAKALLI

Her yıl iki toplumlu projelere maddi kaynak sağlayarak bu projelerin gerçekleşmesine imkan veren Stelios Vakfı bu seneki ödüllerinde Nea Salamina ve Mağusa Türk Gücü’nün (MTG) ortak projesine de destek verdi.

Stelios Vakfı, Nea Salamina ve Mağusa Türk Gücü kulüplerinin dostluk maçı düzenleme projesini ödüllendirdi. Spor kategorisinde projelerini sunan iki kulüp, projelerinin onaylanması ile birlikte bu karşılaşma için 10.000 Euro tutarında bir bütçeye sahip oldular.

1974'ten Mağusa'da kurulan Nea Salamina kulübü zaman zaman Mağusa ve Mağusa Türk Gücü'nü ziyaret ediyor.