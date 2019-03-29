“Sakatlıkların nedeni sahalar değil”

Futbol Liglerinde geçtiğimiz hafta sonu ve hafta içinde oynanan maçlarda futbolcuların sakatlıklarının sahalardaki çim boylarının uzun olduğu yönünde yapılan açıklamalar üzerine Spor Dairesi Müdürü bir açıklama yaparak sakatlıkların sahalardan kaynaklanmadığını ifade etti.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu'nun açıklaması şöyle:

Son günlerde Spor Dairesi Müdürlüğüne bağlı sahaların çimlerinin uzun olmasından dolayı sakatlıklar yaşandığı konusundaki iddialar üzerine Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu açıklama yaptı. Değirmencioğlu bu yıl özelde kendine bağlı genelde ise tüm sahalarda bütçe çerçevesinde yaz boyunca çok ciddi bakım ve onarım çalışması yapıldığını ifade ederken sporcuların sağlıklı koşullarda maç ve antrenman yapabilmelerinin kendileri için çok önemli olduğunu bildirdi.

Bu yıl geçmiş yıllar içinde en çok yağış alan yıl oldu aşırı yağışlar beraberinde birçok hastalık getirdi çim sahaları tehdit eden bu hastalıklarla mücadele edebilmek için yurtdışından teknik destek alınarak analizler yapıldı, uygun ilaçlar temin edildi .Sahalarımız tüm bu olumsuzluklara rağmen personelin dikkati ve emeği neticesinde futbol oynamaya elverişli hale getirildi. Girne 20 temmuz Mete Adanır ve Lefkoşa Atatürk stadı yoğun maç trafiğine maruz kaldı iki stadta da üçer takım lig ve kupa mücadelesi verdi. Bununla beraber milli maçlar ve birçok farklı organizasyon bu sahalarda yapıldı. Yıpranan zemin üstün gayretlerle toparlanarak uygun hale getirildi.

Geçen yıl yağan ortalama yağış miktarı 2018 Şubat 26.6 m2/ kg

Bu yıl yağan ortalama yağış miktarı 2019 şubat 130.6 m2/ kg

Çarşamba günü Atatürk stadında oynanan maç sırasında yaşanan sakatlıkların saha ve zeminle ilgisi yoktur. Çimlerin kesimi pazartesi öğlen saatlerinde yapıldı. İddia edildiği gibi sakatlıkların yaşanmasına sebebiyet verecek şekilde uzaması imkansızdır. Maçtan bir gün sonra inceleme amaçlı sahaya gittiğimde antrenman yapan hakem ve gözlemci arkadaşlarla birlikte değerlendirme yaptık, kendileride benimle aynı fikirde olduklarını ifade ettiler.