Sakallı’ya 2 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, K-Pet Süper Ligde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda gerçekleşen Lefke – Hamitköy maçı ile ilgili Hamitköy teknik sorumlusu Ahmet Sakallı’yı cezalandırdı.
Lefke – Hamitköy K-PET Süper Lig maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından hakemlerin soyunma odasına gittiği sırada Hamitköy teknik sorumlusu Ahmet Sakallı, hakeme yönelik eylemleri sebebiyle, Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Raporlar değerlendirildikten sonra, Hamitköy teknik sorumlusu Ahmet Sakallı’ya 2 maçtan men cezası verildi.