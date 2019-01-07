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Sakallı: Zirvede kalmak istiyoruz

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Bugün ikinci devre hazırlıklarına başlayacak Hamitköy’ün başarılı teknik adamı Ahmet Sakallı, ikinci devrede alacakları sonuçlarla zirvedeki takımlar arasında kalmak istediklerini açıkladı

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Sakallı: Zirvede kalmak istiyoruz
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K-Pet Birinci Lig’de ilk devreyi lider Göçmenköy’ün 1 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Hamitköy, bugün ikinci devre hazırlıklarına başlayacak.

Hamitköy’ün başarılı teknik adamı Ahmet Sakallı, ikinci devre hazırlıkları öncesinde şu açıklamaları yaptı:

“İlk devrenin sonunda, oynadığımız 15 karşılaşmanın sadece 3 tanesinden puansız ayrılarak sezon başında koyduğumuz ilk 6’da olma hedefine ulaştık.

Bunu başarırken de takımımızın 20 kişilik kadrosunda sadece 3 oyuncumuz kiralıktır. 17 oyuncumuz kulubümüzün bonservisli futbolcularıdırlar. Bunun en büyük mimarı başkanımız Evren Mannaş ve yönetim kurulumuzdur. Ben ve teknik ekibim de bu genç futbolcularla çalışmaktan ve elde ettigimiz başarılardan, onları ülke futboluna kazandırmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Kadromuzda bulunan 2 Türkiyeli oyuncumuz Gökay Alpçogay ve Muhammet Savasçı da gençlerimize her yönleriyle, tam bir abilik yapıyorlar. Bizler hep birlikte iyi çalışmaya, zevk alarak çalışmaya, bizleri izleyenlere iyi güzel futbol izlettirmeye devam etmek için, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bizler 2. devrenin ilk 6 haftasını final maçları olarak görüyoruz. Bu süreçte ard arda zirvede olan takımlarla oynayacağız. Bu karşılaşmalardan alacağımız sonuçlarla zirvedeki takımlar arasında kalmak istiyoruz.”

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