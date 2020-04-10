Sakallı: Ya tescil ya iptal

Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı, sezonun mevcut haliyle tescil edilmesini ya da iptal edilmesini önerirken, “Kimse kimseyi kandırmasın. Devletten katkı yoksa; sponsorlar, üyeler zor durumdaysa, kulüpler bünyesinde çalışan kimseyi ödeyemezler.” ifadelerini kullandı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı da mevcut durumda 2019 – 2020 Futbol Sezonunun durumu ve geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Sakallı’nın açıklaması şöyle:

“Korona virüs kabusunun ne zaman sonlanacağı belli değildir. Her gün bir bölgede kendini gösteriyor. Son olarak da Lefke’de de görüldü.

Bu nedenle de 2019 – 2020 Futbol Sezonu ya mevcut haliyle tescil edilsin ya da iptal edilsin. İngiltere gibi futbolun beşiği olan bir ülkede alt liglerin iptal edilmesi örneği de önümüzde vardır. Herkes de önce sağlık diyorsa bu sezon herkesin kaybı olarak tarihte yer alır.

Liglerin devamı durumunda hemen hemen hiç bir kulüp kendi gelirlerine ulaşamayacak. Giderler de artacağı için birçok kulüp ekonomik durumundan dolayı çok çok zorluklarla karsı karşıya kalacaktır. İptal ya de tescil istememin nedenleri bunlardır.

Kimse kimseyi kandırmasın. Devletten katkı yoksa; sponsorlar, üyeler zor durumdaysa, kulüpler bünyesinde çalışan kimseyi ödeyemezler. Bu durumda da tatsızlıklar yaşanır.”