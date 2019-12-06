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Sakallı: Saha - seyirci avantajıyla kazanacağız

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Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı, Gönyeli maçı öncesinde açıklamalarda bulunurken, " Seyircimizin de desteğiyle Esat Erdoğmuş Stadında iyi oynuyoruz. Gönyeli'ye karşı da saha ve seyirci avantajıyla kazanacağız" ifadelerini kullandı

Sakallı: Saha - seyirci avantajıyla kazanacağız

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy'de teknik adam Ahmet Sakallı, Pazar günü Esat Erdoğmuş Stadında oynanacak olan kritik Gönyeli maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fehim Dayı'nın yöneteceği saat 14:00'teki maç öncesinde Ahmet Sakallı'nın açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz hafta otobüste hazırlanmak zorunda kaldığımız Yeşilova maçını kaybettik. Bunun moral bozukluğu ile Gönyeli maçının hazırlıklarına başladık.

Gönyeli maçı bizim için büyük önem taşıdığı için hafta boyunca futbolcularımızın moral - motivasyonunu üst seviyeye çektik. Hasan'ın da cezasının tamamlanması moralimizi yükseltti. Sakat futbolcularımızdan kaptan Halil İbrahim'in oynama ihtimali var. Ancak Mehmet Çiçen'den yine faydalanamayacağız.

Esat Erdoğmuş Stadında iyi oynuyoruz. Şimdiye kadar sadece Türk Ocağı'na kaybettik. Seyircimizin de sahamızdaki desteği bize motivasyon sağlıyor. Gönyeli'ye karşı da saha ve seyirci avantajıyla kazanacağız. Bunu başarmaya çalışırken de Gönyeli'nin kazandığı tüm puanları deplasmanda kazandığının bilinciyle oynayacağız.

Gönyeli maçını zaten kazanmak zorundayız. Çünkü maçı kazanırsak, rakibimizle aramızdaki puan farkını 7'ye çıkaracağız. Kaybedersek fark 1'e inecek. Farkın artması ve yukarıya tırmanmak için  tek düşüncemiz maçı kazanmaktır."

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