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Sakallı: Kupadan erken elenmek istemiyoruz

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Sakallı: Kupadan erken elenmek istemiyoruz

İsa TABAK

K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy'ün teknik direktörü Ahmet Sakallı, NicosiaGroup Kıbrıs Kupası maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Doğan Türk Birliği deplasmanına çıkacak olan kırmızı siyahlı takımın teknik adamı Ahmet Sakallı'nın değerlendirmeleri şöyle:

"Bizim öncelikli hedefimiz ligi playout oynamadan tamamlamaktır. Ama Nicosia Grup Kıbrıs Kupasında da ilerlemek istiyoruz.

Çünkü kupadan şimdi elenmek erken bir elenme olacaktır. Bu nedenle de maça iyi hazırlanıp, turu geçmek istiyoruz.Kupadan erken elenmek istemiyoruz."

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