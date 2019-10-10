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Sakallı: Kazanma alışkanlığı kazanmalıyız

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Sakallı: Kazanma alışkanlığı kazanmalıyız
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K-Pet Süper Ligde dördüncü hafta geride kalırken 7 puan toplayan Hamitköy’ün teknik adamı Ahmet Sakallı takımının durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Sakallı’nın takımının durumu ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

“Ligin başında toplayabileceğimiz kadar puan toplama hedefindeyiz. Bunu şimdiye kadar başardık. Ama önemli olan bunu devam ettirmektir.

Bu nedenle de çok çalışmaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza kazanma alışkanlığını alıştırmak için teknik heyet olarak biz de yoğun şekilde çalışıyoruz.”

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