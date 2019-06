Sakallı: İddialı bir ekip olacağız

Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı elde ettikleri başarı ve yeni sezonla ilgili beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, güzel bir ekiple başarıya ulaştıklarını, Süper Ligde de isminden söz ettiren iddialı bir ekip olacaklarını söyledi

Süper Ligin yeni ekibi Hamitköy'ün başarılı teknik adamı Ahmet Sakallı elde ettikleri başarı ve yeni sezonla ilgili beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Sakallı'nın açıklamaları şöyle:

"Öncelikle 2018-2019 sezonunda Süper Lige çıkmayı başardığımız için çok mutlu ve gururluyum. Bu benim için çok özel bir başarıdır. 10 yıl önce Hamitköy A2 Takımında göreve başladığım zaman kendime Süper Lige takım çıkarmayı hedef koymuştum. Kendi köyümün takımını Süper Lige çıkarma başarısını gösteren ilk teknik adam olduğum için de ayrıca gururluyum.

Bana bu yolda teknik ekipte yardımcı olan Ragıp Kanatlı, David Şola,Teysir Tarazi ve Ozan Uzunoğlu hocalarıma ve yeteneklerini var güçleriyle sonuna kadar sahaya yansıtan ve her zaman saha içinde agresifçe savaşan, mücadele eden oyuncularıma ve saha içi ile saha dışında her şeyimizle ilgilenen genç yöneticilerimiz Demir Moda, Halil İbo Seytan, Orkun Saner, Aykut Mülazim, Ahmet Karahüseyin yine yönetici as başkanlarımız Hüseyin Özzeki ile Serkan Sakallı'ya ve bu büyük camianın büyük başkanı Evren Mannaş'a bir kez daha sizlerin aracılığıyla teşekkür ederim.

Başarının ekip işi olduğuna her zaman inandım. Biz bu yıl bu başarıyı bu güzel ekiple başardık. 2019-2020 sezonunda ise mevcut kadromuzda bulunan "adam" futbolcular ile yolumuza devam edeceğiz.

Kadromuzdaki eksikliklerin neler olduğunu çok iyi biliyoruz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eksik olan bölgelere kulübümüzün bütçesine uygun transferlerimizi yapıyoruz. 3 oyuncu ile prensipte anlaştık. Yakında resmi imzalar atılacak.

İstediğimiz transferleri yapıp güçlü, agresif, mücadeleci, bir ekip kurmak istiyoruz. Bu yıl ligde takımımızın sağlayacağı başarılarla, Süper Ligde ismimizden söz ettiren iddialı bir ekip olacağız."