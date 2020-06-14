Sakallı: Çok dikkatli olacağız

Ahmet Sakallı, “Karantina süreci bizi olumsuz etkiledi. Ara süresince futbolcularımız bireysel olarak çalışmış olsalar da bu yeterli olmadı. Bu nedenle de kalan 8 maçta çok dikkatli olacağız. Mağusa Türk Gücü maçında haddimizi bilerek oynayacağız.” açıklamasını yaptı

K-PET Süper Ligde kalan 8 maça hazırlanan Hamitköy, ilk maçında lider Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.

Hamitköy antrenörü Ahmet Sakallı, geçirdikleri hazırlık dönemi ve Mağusa Türk Gücü maçı ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Hamitköy olarak yaşadığımız zorunlu ara bizim için iyi olmadı. Ligde çıkışa geçeceğimiz bir dönemde yaşanan karantina süreci bizi olumsuz etkiledi.

Ara süresince futbolcularımız bireysel olarak çalışmış olsalar da bu yeterli olmadı. Hazırlık süresi boyunca teknik heyet olarak futbolcularımızı yeniden toparlamaya çalıştık. Ama birçok nedenden dolayı futbolcuların eski formlarına ulaşması kolay değildir. Bu nedenle de kalan 8 maçta çok dikkatli olacağız.

Hazırlık maçları ile de futbolcularımıza maç kondüsyonunu yeniden kazandırmaya çalıştık. Bunun yeterli olup olmadığını bu haftadan itibaren görmeye başlayacağız. Bizim kalan maçlarımızdaki en büyük avantajımız forma aşkımız olacaktır.

İlk maçımız olan lider Mağusa Türk Gücü maçında haddimizi bilerek oynayacağız. Sonuçta rakibimizin ligdeki konumu ve hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar da ortadadır.”