Sakallı: Çalışmalarımıza pozitif başladık

Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı, “Sezon başındaki hedefimiz olan Süper Lig'de kalıcı olma hedefine ulaşacağız. Çalışmalarımıza da pozitif bir şekilde başladık. Hamit Mandrez ruhu ile maçlarımızı oynayarak kulübümüzü hak ettiği yerde tutacağız." açıklamasını yaptı

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile KKTC Spor Dairesi arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, tüm futbol kulüpleri bugünden itibaren aerobik ve kondisyon antrenmanlarına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen şartlarla, bireysel olarak başladılar.

Kalan 8 maç için antrenmanlara başlayan kulüplerden olan K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy deteknik adam Ahmet Sakallı ve yardımcısı Ragıp Kanatlı nezaretinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Ahmet Sakallı başlayan süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu.Ahmet Sakallı’nın açıklamaları şöyle:

“Bir kabus süreci yaşadık. Bu kabus süreci sona erdi. Sağlık ve Bilim Kurullarından gelen rapor sonrasında hükümet ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu antrenmanlara başlama iznini verdi.

Biz de yeniden futbolcularımızla buluştuk. Futbolcularımızla birlikte olmayı özledik ve futbolcularımızı görmekten çok mutlu olduk. Çalışmalarımıza da pozitif bir şekilde başladık.

Sezon başındaki hedefimiz olan Süper Lig'de kalıcı olma hedefine ulaşmak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanırım. Başaracağız da.

Kalan 8 maça en iyi şekilde hazırlanıp, maçlarımıza en iyi şekilde tamamlayacağız. Hamit Mandrez ruhu ile maçlarımızı oynayarak kulübümüzü hak ettiği yerde tutacağız."