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Sakallı: Bireysel antrenmanlara başladık

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Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı, teknik heyetin hazırladığı program doğrultusunda futbolcularının, kimsenin sağlığını riske etmeyecek şekilde bireysel olarak antrenmanlara başladıklarını açıkladı

Sakallı: Bireysel antrenmanlara başladık

K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy’ün teknik adamı Ahmet Sakallı, teknik heyetin hazırladığı program doğrultusunda futbolcularının bireysel olarak antrenmanlarına başladıklarını söyledi.

Korona virüs salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin durdurulması üzerine yetkililerin açıkladığı önlemlere aynen uyduklarını ve gereken önemi gösterdiklerini belirten Ahmet Sakallı’nın açıklamaları şöyle:

“Bireysel antrenmanlarımıza kimsenin sağlığını riske etmeyecek şekildebaşladık. Hafta boyunca tüm oyuncularımız verilen program doğrultusunda kendi sahamızda hazırladığımız istasyonlarda çalışacaklar.

Önümüzdeki hafta ise yeni bir program hazırlayarak çalışacağız. Korana virüsü ile ilgili 14 günlük tedbir süresince oyuncularımızı riske etmeden bilinçli bir şekilde tamamlayıp, şartlar uygun olursa hazırlık maçı oynayacağız. Sonraki süreçte ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonun açıklayacağı program doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir.”

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