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SaKa, Tek yönetiminde hazırlanıyor

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SaKa, Tek yönetiminde hazırlanıyor

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek olan takımlardan Sadrazam Kayalar(SaKa), geçtiğimiz sezon finalde kaçırdığı BTM Birinci Lige yükselme şansını, bu sezon gerçekleştirmeye çalışacak. Takım deneyimli teknik adam Yusuf Tek yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, geçtiğimiz akşam oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

Sadrazam Kayalar 6. Grupta Tepebaşı, Akdeniz, Çamlıbel ve Kalkanlı ile mücadele edecek. Sadrazam Kayalar ilk haftayı bay geçecek.

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