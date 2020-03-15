SaKa kalesi Platin’in

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nin başlama tarihi değişirken, ilk hafta programı ilerleyen günler açıklanacak.

Ligde mücadele edecek olan takımlardan Sadrazam Kayalar, geçtiğimiz sezon finalde kaçırdığı BTM Birinci Lige yükselme şansını, bu sezon gerçekleştirmeye çalışacak. Takım deneyimli teknik adam Yusuf Tek yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kalesine de tecrübeli bir kaleci takviyesi yaptı.

BTM Birinci Lig play off finali oynayan deneyimli kaleci Hüseyin Platin, Sadrazamköy Kayalar’a transfer oldu. Hüseyin Platin kurtarışlarıyla takımını hedefine taşımaya çalışacak.

Sadrazam Kayalar 6. Grupta Tepebaşı, Akdeniz, Çamlıbel ve Kalkanlı ile mücadele edecek. Sadrazam Kayalar ilk haftayı bay geçecek.