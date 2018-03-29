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Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza

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Hakeme tepki göstermek için maç sırasında belinde silahla sahaya inen PAOK Başkanı Ivan Savvidis, futboldan 3 yıl men edildi.

Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
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Yunanistan Süper Ligi'nde PAOK ile AEK maçında sahaya silahla giren PAOK Başkanı Ivan Savvidis'e 3 yıl men cezası verildi.

PAOK ile AEK arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyonun ardından çıkan olaylarda Ivan Savvidis sahaya belinde silah ve korumalarıyla girmişti. Ardından maçın hakemini tehdit eden Savvidis, sahaya terk etmiş ve maçın hakemi PAOK-AEK maçını tatil etmişti. 

Yaşanan bu olayların ardından Yunanistan Futbol Federasyonu ligleri 3 hafta süreyle tatil etmişti. Açıklanan karara göre PAOK Başkanı Ivan Savvidis'e 3 yıl futboldan men cezası verildi.

 

 

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