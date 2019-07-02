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Sahalar ilaçlanıyor

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Saha bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, mantar ve zararlılarla mücadele için de ilaçlama çalışmaları başlatıldı

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Sahalar ilaçlanıyor
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Spor Dairesi Müdürlüğünün, futbol liglerinin tamamlanmasıyla birlikte tüm bölgelerde başlattığı saha bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, mantar ve zararlılarla mücadele için de çalışma başlatıldı.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, tüm bölgelerdeki saha bakım-onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, çalışmaların sonuç vermeye başladığı görmekten memnun olduğunu dile getirdi.

Bakım-onarım çalışmaları dışında, sahaları mantar ve zararlılardan korumak için de çalışma başlattıklarını dile getiren Değirmencioğlu, bu bağlamda Lefkoşa bölgesindeki futbol sahalarında ilaçlama çalışmalarının başladığını, diğer bölgelere de zararlılar ve mantarla mücadele için dairenin temin ettiği ilaçları gönderdiklerini ve diğer bölgelerde de ilaçlama çalışmalarının yapılacağını belirtti. Değirmencioğlu, Lefkoşa’da Atatürk Stadı, Tesisler içerisindeki Antrenman sahası ve Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda ilaçlama çalışmalarının tamamlandığını, diğer sahalarda da ilaçlama yapılacağını aktardı.

Değirmencioğlu, ilaçlamaların yapıldığı veya yapılacağı sahalarda sportif faaliyetlerini sürdüren vatandaşlarımızın, bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için saha sorumlularının uyarılarını dikkate almalarını da rica etti. Değirmencioğlu, sahalar dışında tüm bölgelerdeki spor salonlarında da bakım-onarım çalışmalarının yapılmakta olduğunu vurguladı.

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