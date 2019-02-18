Sahalar bataklığa döndü

Ülkede etkili olan şiddetli yağışlarla birlikte birçok stad adeta bataklığa dönerken, futbolcular da adeta çamur adama döndüler. Başta 7 günde 5 maç oynanan Mete Adanır Stadında, oynanan Girne Halk Evi - Esentepe takımları ile şampiyonluk mücadelesi veren Doğan Türk Birliği ile Gönyeli arasında oynanan K-PET Süper Lig maçlarında oyuncular, çamurla kaplanan kötü zemin nedeniyle zor anlar yaşadılar. K-PET Birinci Ligdeki Ozanköy - Hamitköy maçında da futbolcular birbirlerinden çok saha zeminiyle boğuşmak zorunda kalırlarken, çoğu zaman ayakta durmakta dahi zorlandılar.