Şah: Ne pahasına olursa olsun ödenecekler

Görneç başkanı Mehmet Şah, kulüp menfaatine yönelik hareket ederek, kulüpten alacaklarından feragat eden teknik heyet ve futbolcuların kalan tüm alacaklarını, ne pahasına olursa olsun ödeme kararı aldı

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Görneç’te Mehmet Şah başkanlığındaki yönetim kurulu, antrenmanların başlaması ile birlikte teknik heyet ve futbolcular ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantı ile ilgili olarak başkan Mehmet Şah şu açıklamayı yaptı:

“COVİD 19 salgını nedeni ile liglere ara verilmesinin ardından teknik heyet ve futbolcular ile bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantı sonucunda tüm takımve teknik heyet, kulüpten alacaklarından feragat ettiler.Yönetim kurulu olarak futbolcularımız ve teknik heyetimize, kulübün bu süreci kolay atlatılabilmesi adına gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ederiz. İki taraf açısından da çok iyi bir anlaşma sağlandı. Bu süreçten sonra futbolcularımız ve teknik heyetimiz, ne pahasına olursa olsun ödenecektir.

Hiçbir futbolcumuzve hocamız alacağı konusunda mağdur olmayacaktır.Görneçyönetim kurulu olarak kulüp menfaatine yönelik hareket edenleri mağdur etmemek için bu yönde karar aldık.”