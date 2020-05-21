banner411
banner69
Mola derbi ile bitecek
Mola derbi ile bitecek
57 0
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
211 0
 
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
41 0
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
45 0
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
39 0
Hamitköy mabedinde başladı
Hamitköy mabedinde başladı
205 0
GG başladı
GG başladı
87 0
banner449

Şah: Ne pahasına olursa olsun ödenecekler

banner27

Görneç başkanı Mehmet Şah, kulüp menfaatine yönelik hareket ederek, kulüpten alacaklarından feragat eden teknik heyet ve futbolcuların kalan tüm alacaklarını, ne pahasına olursa olsun ödeme kararı aldı

Şah: Ne pahasına olursa olsun ödenecekler

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Görneç’te Mehmet Şah başkanlığındaki yönetim kurulu, antrenmanların başlaması ile birlikte teknik heyet ve futbolcular ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantı ile ilgili olarak başkan Mehmet Şah şu açıklamayı yaptı:

“COVİD 19 salgını nedeni ile liglere ara verilmesinin ardından teknik heyet ve futbolcular ile bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantı sonucunda tüm takımve teknik heyet, kulüpten alacaklarından feragat ettiler.Yönetim kurulu olarak futbolcularımız ve teknik heyetimize, kulübün bu süreci kolay atlatılabilmesi adına gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ederiz. İki taraf açısından da çok iyi bir anlaşma sağlandı. Bu süreçten sonra futbolcularımız ve teknik heyetimiz, ne pahasına olursa olsun ödenecektir.

Hiçbir futbolcumuzve hocamız alacağı konusunda mağdur olmayacaktır.Görneçyönetim kurulu olarak kulüp menfaatine yönelik hareket edenleri mağdur etmemek için bu yönde karar aldık.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.