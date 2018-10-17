Şah: Hedef şampiyonluk

BTM Birinci Lig’de şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Görneç’te, Mehmet Şah başkanlığındaki yönetim kurulunun düzenlediği dayanışma balosuna yoğun katılım olurken, gecede düzenlenen bağış kampanyasında kulübe 75,000 TL katkı yapıldı. Kulüp başkanı Mehmet Şah, gecede yaptığı konuşmada, BTM Birinci Lig’de şampiyonluk hedefinde olduklarını söyledi.
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