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Şah: Futbolcuların düşünceleri göz ardı edilmesin

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Mehmet Şah, açıklamalarda bulunurken, sürecin devamı konusunda futbolcuların düşüncelerinin göz ardı edilmemesini, alınacak kararların ona göre alınmasını istedi

Şah: Futbolcuların düşünceleri göz ardı edilmesin

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun 30 Nisan’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, liglerin durumu belirsizliğini koruyor.

Görneç başkanı Mehmet Şah, mevcut durum ve yapılabilecekler hakkında sosyal medyadaki açıklamasında şunları söyledi:

“Şuanda herkes teknik adamlar, yöneticiler,başkanlar, Kulüpler Birliği ve Futbol Federasyonu seferber oldu.Herkes süreci konuşuyor. En uygun ne olabilir; en uygun nasıl bir orta yol bulunabilir; konusunda fikir alış verişleriyapılıyor. Herkesin fikrine ayrı ayrı saygı duyarım.

Tabii ki hiçbir zaman işin zıt tarafında değilim. Hep yapıcı tarafındayım. Ama sanki bir şey gözden kaçıyor.Hayat normale döndüğünde, futbol liglerimiz başlayabilir denildiği gün acaba futbolcular ne yapacaklar?Tamam hemen sahaya çıkıyoruzmu diyecekler? Bence hepsi demeyecek. Çünkü burada söz konusu olan sağlıktır. Sağlık endişesinde olanlar,tedirgin olanlar tabii ki de haklıdırlar. Bence bu süreci onlarla da konuşarak götürmeliyiz.

Futbolcuların düşünceleri göz ardı edilmesin. Takım kaptanları bir bir aransınlar. Fikirleri alınsın. Futbolcular Dernek başkanı ile konuşulup fikirleri alınsın. Sahaya çıkmak istemeyen futbolcular da olacak. Onlarada saygı duymak lazımdır.

Yani futbolu oluşturan tüm organlar ile konuşulsun. Ona göre kararlar alısın.Tüm konulara bir türlü çare bulunur. Alınacak olan kararlar ne ise bir şekilde uyulacaktır.”

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