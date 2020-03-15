Şah: Antrenmanlarımızı durdurduk

Görneç başkanı Mehmet Şah, 11 Mart Çarşamba akşamından beridir antrenmanları durdurduklarını açıklarken, sürecin en az zararla atlatılmasını diledi

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Görneç’te Mehmet Şah başkanlığındaki yönetim kurulu da korona virüs tehlikesi karşısında antrenmanları durdurma kararı aldı.

Görneç başkanı Mehmet Şah’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Görneç Spor Kulübü olarak bakanlar kurulunun almış aldığı karar doğrultusunda bizlere açıklama yapan Kulüpler Birliği ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun almış olduğu karalar doğrultusunda alınan kararlara saygı duyarak 11 Mart Çarşamba akşamından beridir antrenmanlarımızı durdurduk.

Hem A Takım hem de U21 Takım antrenmanlarımızı durdurmuş bulunuyoruz. Bu sürecin sağlık sorunu açısından en asgari seviyede ülke olarak atlatılması şahsım ve Görneç Spor Kulubu adına en büyük temennimizdir.