Şah adaylığını açıkladı

BTM Birinci Lig kulübü Görneç'te 10 Temmuz'da yapılacak genel kurul öncesinde Mehmet Şah başkan adaylığını açıkladı. Adaylığını açıklayan Mehmet Şah'ın açıklaması şöyle: "Kulübümüzün 10 Temmuz Salı akşamı yapılacak olan genel kurulumuza tüm yöneticiler tüm üyeler ve camiamıza gönül veren herkes davetlidir. Herkese sevgiler saygılar dileyerek yıllardır gerek futbolcu, gerek yönetici olarak kulübe hiçbir menfaat beklemeden hizmet vermiş birisi olarak kulüp başkanlığına aday olduğumu herkese açıklıyorum. Daha başka aday ya da adaylar var ise bu ise gönül koyan başkaları var ise amacım onları bu düşüncelerinden vazgeçirmek değil. Onların güzel düşüncelerine saygı duyarak seçim olmadan önceliğin onlara verilmesini ön planda tutarak yola devam ederiz. Ben aynı şekilde şu anki yöneticilik görevime hiçbir sıkıntı olmadan devam ederim. Görneç'te bu saha, bu tesis varken elbette futbol bir şekilde devam eder. Ama bir üst lig, ama bir alt lig hiç fark etmez. Bu işlere gönül koyan herkese şimdiden başarılar dilerim."