"Sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını dileriz"

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu, 18 Haziran Perşembe akşamı yeniden başlayacak olan futbol liglerinde son 8 haftalık maç periyotu öncesinde basın bildirisi yayınlayarak “Futbol Ailesi”ne başarı dileklerinde bulundu.

Antrenörler Derneği yönetimi yayınladığı basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

Tüm dünyada ve ülkemizde covid-19 salgınından dolayı uzunca bir süre futbola zorunlu olarak ara vermek durumunda kalındı. Koronavirüs süreci iyi ve başarılı bir şekilde yönetilerek normalleşmeye yönelik atılan adımlarla birlikte genelde spor’a özelde futbol’a geri dönüşüm sağlandı. Aradan geçen 3 aylık zaman dilimi sonrasında Sağlık Bakanlığı, Futbol Federasyonu almış oldukları kararlar ve tedbirler sonucunda liglerin yeniden başlatılması için çalışmalar yapılarak futbol kaldığı yerden yeniden başlıyor. Yaşanan süreçten dolayı üçüncü dönem olarak adledilen 2019-2020 Futbol sezonun tamamlanmasına 8 haftalık maç periyodu içerisinde özellikle ülke futbolumuza emek veren katkı koyan takımlarımızı, ilk kez böylesi durum ile karşı karşıya kalarak büyük sorumluluk üstlenerek özveri ile liglere hazırlayan tüm teknik direktör ve antrenör arkadaşlarımıza başarılar dilerken, liglerde mücadele verecek olan başkanlar ve yöneticilerimize, sporcularımıza, hakemlerimize, tüm takımlarımıza, spor basınımıza, başarılılara dileyerek, sakatlıkların yaşanmayacağı, sağlıklı bir şekilde sezonun tamamlanması dileklerinde bulunuldu.