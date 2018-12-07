Sağlıkçılar yoğun mesaide

Futbolumuzda görev yapan sağlıkçılar, maçlarda yoğun tempo ile çalışırlarken, sakatlanan futbolculara ilk yardımı doğru şekilde yapıp, futbolcuların maça devam etmelerini sağlıyorlar. Sakatlık kötü ise oyundan alınmalarına veya ambulansla hastaneye taşınmalarını sağlıyorlar.

U21 Ligi maçları ve A Takım maçlarında 180 dakika özveriyle görev yapan sağlıkçılar yaşanan sakatlık sonrasında, sakatlanan futbolcunun yanına gitmek için de ciddi efor sarf ediyorlar.

Maçlarda görev yapan sağlıkçılardan olan Havva Bolat da sahalarımızda görev yapan sağlıkçılar arasında yer alırken, işini en iyi şekilde yapıyor.