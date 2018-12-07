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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Sağlıkçılar yoğun mesaide

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Sağlıkçılar yoğun mesaide
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Futbolumuzda görev yapan sağlıkçılar, maçlarda yoğun tempo ile çalışırlarken, sakatlanan futbolculara ilk yardımı doğru şekilde yapıp, futbolcuların maça devam etmelerini sağlıyorlar. Sakatlık kötü ise oyundan alınmalarına veya ambulansla hastaneye taşınmalarını sağlıyorlar.

U21 Ligi maçları ve A Takım maçlarında 180 dakika özveriyle görev yapan sağlıkçılar yaşanan sakatlık sonrasında, sakatlanan futbolcunun yanına gitmek için de ciddi efor sarf ediyorlar.

Maçlarda görev yapan sağlıkçılardan olan Havva Bolat da sahalarımızda görev yapan sağlıkçılar arasında yer alırken, işini en iyi şekilde yapıyor.

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