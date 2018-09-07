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Sağlık görevlileri bilgilerini güncelledi

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Uzm. Dr. Nevzad Denerel başkanlığındaki KTFF Sağlık Kurulu’nun organizasyonunda düzenlenen Sağlık görevlilerine yönelik “Bilgi Güncelleme Semineri”, Emine Ömerağa’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirdi

Sağlık görevlileri bilgilerini güncelledi
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KTFF Sağlık Kurulu, futbol karşılaşmalarında görev yapan sağlık görevlilerine yönelik olarak “Bilgi Güncelleme Semineri” gerçekleştirdi.  KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda saat 15.00’te başlayan seminere çok sayıda katılım oldu.  

Uzm. Dr. Nevzad Denerel başkanlığındaki KTFF Sağlık Kurulu’nun organizasyonunda düzenlenen seminerin koordinatörlüğünü Sağlık Kurulu Üyesi Emine Ömerağa gerçekleştirdi. Öte yandan KTFF Yönetim Kurulu tarafından daha önce duyurulduğu gibi seminere katılmayan sağlık görevlilerine 2018-2019 Futbol Sezonu’nda futbol karşılaşmalarında görev verilmeyeceği belirtildi.

ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI İRDELENDİ

Gerçekleşen seminerde Op. Dr. Cenk Soydan “Spor Travmalarında Saha İçi İlk Müdahale”, Uzm. Dr. Ziba Yücel “Temel Yaşam Desteği” ve Uzm. Dr. Ahmet Varış da “Burun Kanamalarında Saha İçi İlk Müdahale” konularında katılımcılara bilgi verdi.

DENEREL: “SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN İLK MÜDAHALESİ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDER

Organize edilen seminerle ilgili açıklamalarda bulunan KTFF Sağlık Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Nevzad Denerel, gerçekleşen seminerin çok yararlı bir seminer olduğunu ve önemli konu başlıklarının konuşulduğunu söyledi. Denerel, futbol müsabakalarında sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin büyük önem arz ettiğini ifade ederek, “Bunun bilinci ile sağlık görevlilerimizin bilgilerini güncellemeyi planladık. Bunun ilkini de böylesi yararlı bir seminerle gerçekleştirdik.”dedi. Denerel ayrıca bu tür çalışmaların devam edeceğini ve bu yönde yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

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