Hasan Sertoğlu: “Futbol maçlarının geleceğini belirlemek için Sağlık Bakanlığı ile görüşme yapmamız gerekmektedir. Ama Sağlık Bakanlığı’nda muhatap bulamıyoruz. Sağlıkla uğraşanlar bize imkânlarımız kısıtlıdır, sağlık açısından sorun vardır derlerse, oynatmayız. Ama biz de bunu bilmeliyiz, karara saygı duyacağız. Kararımızı vermek için Sağlık Bakanı ile görüşmeliyiz” açıklamalarını yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kuruluspor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı. Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da soruna çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, katıldığı programda yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı’nda muhatap bulamadıklarını söyledi.Hasan Sertoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Futbol maçlarının geleceğini belirlemek için Sağlık Bakanlığı ile görüşme yapmamız gerekmektedir. Ama Sağlık Bakanlığı’nda muhatap bulamıyoruz.

Sağlıkprotokolu da imzalanacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu sağlık protokolunu hazırladı. Elimizde var. Bunu Sağlık Bakanımız ile görüşmeliyiz. Ama Sağlık Bakanımız farklı duruşta olduğu için kendileriyle görüşemedik. Bu bakanlıktan bizimle kimse konuşmadı. Bir araya gelemedik. Hükümet çevreleriyle de konuşuyoruz. Sadece Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşemiyoruz. Ben ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana görüşme için girişimler yapıyoruz. Ama şu ana kadar görüşemedik.

Hükümet edenler, sağlıkla uğraşanlar bize imkânlarımız kısıtlıdır, sağlık açısından sorun vardır derlerse, oynatmayız. Ama biz de bunu bilmeliyiz. Alınacak karara da saygı duyacağız.

Nasıl Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Sağlık Bakanı bir araya geldi ve bakan Türkiye Futbol Federasyonu başkanına, “Ben size çekinceleri aktarırım, ama futbolu oynatıp – oynatmamak sizin elinizdedir.” dedi. Bize de bu söylenmelidir.

Bu ülkenin artık normalleşmesi lazımdır. Sonsuza kadar evde oturup, saklanamayız. Kimsenin sağlığının bozulmasını istemeyiz. Ama biz federasyonda mesaimize başladık. Sağlık Bakanlığı bizimle toplantı yapmalı ve bize bir şeyler söylemelidir. Oynayıp – oynayamayacağımızı bilmemiz gerekmektedir.”

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana ise,Sağlık Bakanının ve bakanlığın yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğu için şu ana kadar Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile görüşmenin olmadığını açıklarken, Perşembe günü bu görüşmenin gerçekleşebileceğini açıkladı.