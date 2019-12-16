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Sadık'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

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Sadık'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçında sahayı sedye ile terk eden Sadık Çiftpınar için açıklama yaptı.

Yıldız stoperin ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği ve sezonu kapattığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır.

2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz.

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