Sadık Balarabe resmen Karga oldu

K-PET Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan ve şu an devre arası hazırlıkları için Antalya’da kampta bulunan Mağusa Türk Gücü transferde bomba gibi bir ismi takıma kazandırdı. Türkiye BAL’da oynayan Sadık Balarabe geçtiğimiz günlerde katıldığı Mağusa Türk Gücü kampının ardından bugün yöneticilerle ülkeye gelerek Futbol Federasyonu'nda Mağusa Türk Gücü'ne imzayı attı.