Sabri’den Tabipler Birliği’ne, 55,500 TL

Sabri Selden, Kıbrıs Online’nın başlattığı, Neydi Olacağı’nın duyurduğu Tabipler Birliği’ne yardım amaçlı tuvalet kağıdı sektirme yarışında, tuvalet kağıdı 111 kez sektirirken, 55,500 TL’lik bir bağış miktarına ulaşılmasını sağladı

Kıbrıs Online’nın internet şirketinin başlattığı ve ülkemizin popüler sosyal medya kuruluşlarından Neydi Olacağı’nın duyurduğu 5 gün içerisinde tuvalet kağıdını en fazla sektiren kişinin,“sektirdiği sayı X 500 TL” tutarında maddi karşılığının Kıbrıs Online tarafından KKTC Tabipler Birliği’ne yardım olarak verileceği kampanya büyük ilgi gördü.

Ülkemizin yetiştirdiği en iyi futbolculardan olan Sabri Selden kampanyaya damga vurdu. Sabri Selden üzerinde Gönyeli formasıyla kaydettiği videoda tuvalet kağıdını tam 111 kez sektirmeyi başardı. Sabri bu başarısını Kıbrıs Online sayfasına göndererek, 55,500 TL’lik bir bağış miktarına ulaşılmasını sağladı.

Sabri’nin bu başarısını sosyal medyada birçok kişi takdir ederken,Sabri’nin ikizi Raif Selden’i de kardeşinin daha iyi olduğunu ispatlaması için tuvalet kağıdı sektirme yarışmasına katılmaya davet ettiler.