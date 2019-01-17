Sabri yeniden formayı giydi

Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig’de ilk devreyi lider tamamlayan, ikinci devrede ise şampiyonluğu hedefleyecek olan Göçmenköy, antrenör Nazım Aktunç yönetiminde çalışmalarını sürdürürken, yeni transferler ve eski futbolcularını takıma dönmesiyle, takımın kadrosunu genişletip, güçlendiriyor. Göçmenköy, bir süredir futbola ara vermiş olan, deneyimli hücumcu Sabri Uskanbaş’ı, yeniden kadroya kattı. Sabri, Göçmenköy’ün, Bostancı Bağcıl ile geçtiğimiz gün 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçında hücum bölgesinde başarıyla oynadı.