banner255
Girne'de korkutan kaza
Girne'de korkutan kaza
250 0
Yol değil mayın tarlası
Yol değil mayın tarlası
28 0
 
20’nci yıla özel kampanya
20’nci yıla özel kampanya
224 0
Buz gibi suya atlayarak kediyi kurtardı
Buz gibi suya atlayarak kediyi kurtardı
54 0
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
Erkeklerde finalin adı: UKÜ - GG
26 0
31 0
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
Sizi koltuğa çivileyecek 16 Korku Gerilim Kitabı
31 0
banner82

Sabri yeniden formayı giydi

banner27

banner210
Sabri yeniden formayı giydi
banner215

Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig’de ilk devreyi lider tamamlayan, ikinci devrede ise şampiyonluğu hedefleyecek olan Göçmenköy, antrenör Nazım Aktunç yönetiminde çalışmalarını sürdürürken, yeni transferler ve eski futbolcularını takıma dönmesiyle, takımın kadrosunu genişletip, güçlendiriyor. Göçmenköy, bir süredir futbola ara vermiş olan, deneyimli hücumcu Sabri Uskanbaş’ı, yeniden kadroya kattı. Sabri, Göçmenköy’ün, Bostancı Bağcıl ile geçtiğimiz gün 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçında hücum bölgesinde başarıyla oynadı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.