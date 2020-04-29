Rutin test yapılmalıdır

Sedat Devecioğlu, “Antrenmanlar ve maçlar başlamadan önce takımlara test yapılmalıdır. Test de 1 defa değil sürekli rutin aralıklarla yapılmalıdır. Sonuçta futbol birçok yönden temaslı bir oyundur.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lige çıkma hedefindeki K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu, korona virüs süreci sonrasında antrenmanlar ve maçlar başlamadan önce takımlara test yapılması ilgili açıklamalarda bulundu.

Sedat Devecioğlu’nun, Ahmet Özsoy’un sunduğu COVİD 19’da Spor programında yaptığı açıklamalar şöyle:

“Antrenmanlar ve maçlar başlamadan önce takımlara test yapılmalıdır. Test yapılmadan başlanırsa birçok bulaşma olacaktır. Çünkü fark edilmeden virüs taşıyan olabilir.

Test de 1 defa değil sürekli rutin aralıklarla yapılmalıdır. Bu da devlete ve kulübe masrafı olacaktır. Sonuçta futbol birçok yönden temaslı bir oyundur.

Oluşacak sakatlıklar büyük bir risk olacaktır. Hedefi olmayan takımlar yapmayabilir, ama bizim hedeflerimiz doğrultusunda tempomuzu artırmamız gerekecektir.

Bu yıl antrenman konusunda sıkıntı yaşamadık. Yine sıkıntı yaşamazsak, günde çift idman ve hafta boyunca ekstra idmanlar yapabiliriz. Diyetisyenimizden de destek alacağız. Ciddi şekilde takviyeler alacağız. Çünkü sıcak ve sentetik sahalardan dolayı risk faktörü daha da artacaktır.