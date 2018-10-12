Rusya-Türkiye maçına Polonyalı hakem

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Raczkowski'nin yardımcıları Michal Obukowicz ve Radoslaw Siejka olacak.

Marcin Boniek'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada, Tomasz Kwiatkowski ve Jaroslaw Przybyl de ilave yardımcı hakemlik yapacak.

MİLLİLER RUSYA’YA GİTTİ

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ile 14 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maç için Soçi'ye gitti.

Milli takım kafilesi, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sabah saatlerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ardından otobüsle Rize'den Trabzon Havalimanı'na geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı kafile, uçakla karşılaşmanın oynanacağı Soçi'ye hareket etti.

Ay-yıldızlılar, Rusya'daki tek çalışmasını yarın saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Fisht Olimpiyat Stadı'nda yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da bir futbolcuyla birlikte maç için yapılacak son antrenmandan önce basın toplantısı düzenleyecek.