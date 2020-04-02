banner411
banner69
FIFA kulüplere maddi destek için harekete geçti
FIFA kulüplere maddi destek için harekete geçti
8 0
52 0
 
94 0
222 0
218 0
47 0
20 0
banner374

Rüştü Reçber'in durumu iyiye gidiyor

banner27

Rüştü Reçber'in durumu iyiye gidiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hastanede yatan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Reçber'in tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının tedavisini gerçekleştiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan tedavinin sürdüğünü belirtti. 

Yapılan açıklamada, "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir." denildi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.