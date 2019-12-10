Ruso’da telsiz derbide hedef galibiyet

Küçük Kaymaklı ile Yenicami arasında oynanacak olan Lefkoşa derbisi, Şht.HüseyinRuso Stadında tel örgüsüz olarak oynanacak ilk maç olacak

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligi 14.cü haftada Cumartesi günü saat 14.00’te Küçük Kaymaklı ile Yenicami arasında oynanacak olan Lefkoşa derbisi heyecanla bekleniyor.

Küçük Kaymaklı kulübünün Şht.HüseyinRuso Stadında tel örgüsüz olarak oynayacağı ilk maç olacak olan maç, tarihi bir maç özelliği de taşıyacak. Zorlu maç öncesinde Küçük Kaymaklı teknik direktörü Emre Perçinci ile Yenicami teknik direktörü Özgü Bayraktar, şu açıklamaları yaptılar.

EMRE PERÇİNCİ: OYUNDAN DÜŞMEYECEK MÜCADELE VERECEĞİZ

“Oldukça zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Gollü bir maç olmasını bekliyorum. Çünkü Kaymaklı ile Yenicami maçları her zaman bol gollü geçiyor.

Biz Kaymaklı olarak Lefke maçından üç puan kazandık biraz moral bulduk. Moralimiz yüksek olarak maça çıkacağız.

Bizde sakatlıkları devam eden Hüseyin Adal ve Bahadır ile kart cezalısı olan Rıfat olmayacak. Asare de büyük ihtimalle olmayacak. Haftalardır bu eksikliklere oynamaya devam ediyoruz. Her şeye rağmen sahaya çıkacağımız kadro ile oyundan düşmeyecek bir mücadele vereceğiz.

Rakibimizi hata yaptırmaya zorlayarak bu fırsatlardan yararlanıp maçta galip gelmek istiyoruz. Bu tarihi tel örgüsüz derbi maçında, tarihi günde taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz.”

ÖZGÜ BAYRAKTAR:ÜÇ PUAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ

“Zor bir başkent derbisi oynayacağız ama Yenicami olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ama puansal olarak büyük bir kaybımız yoktur.

Kaymaklı maçından üç puan almak için çalışmalara devam ediyoruz. Takım olarak sakat futbolcularımız vardır. Tansel, Fırat ve Hasan Evren’in sakatlıkları sürüyor.

Maça dört antrenmanla hazırlanıp mevcut en iyi takımla sahada mücadelemizi verip Kaymaklı’dan üç puan almayı hedefleyeceğiz. Galibiyet alırsak puan sıralamasında yerimizi sağlamlaştıracağız.”