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Ruso’da bir ilk yaşandı

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Ruso’da bir ilk yaşandı
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Necati KÜLAHLILAR

Şehit Hüseyin Ruso Stadında Küçük Kaymaklı ile Baf Ülkü yurdu arasında oynanan karşılaşmada Baf Ülkü Yurdu 2-1 galip gelerek üç puanın sahibi olmuştu.

Küçük Kaymaklı yönetiminin uygulamaya koyduğu maç sonundaki basın toplantısına ev sahibi Küçük Kaymaklı teknik adamı Emre Perçinci’nin yanı sıra Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Gökmen Davutoğlu da katıldı. Gökmen Davutoğlu böylelikle bir ilk yaşatmış oldu. Daha önce yapılan basın toplantılarına deplasman ekibi teknik adamları katılmıyordu.

İleriki haftalarda teknik direktörlerin yanında takım kaptanlarının da basın toplantısına katılması bekleniyor.

Bu arada basın toplantısında spor yazarlarının sorularını yanıtlayan her iki takımın teknik direktörü de tüm sorulara cevap vererek toplantıdan ayrıldılar.

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