Ruso ruhu geri geldi

Küçük Kaymaklı, Akay Aşina'nın başkan olmasından sonra başladığı toparlanma sürecini Esentepe karşısında da sürdürürken, taraftarının da desteğiyle maçı kazandı. Uzun süre sonra sahalara dönen Rifat sergilediği performansla maçın adamı olurken, Berkem de iyi futboluyla dikkat çekti

Stad:Şht.Hüseyin Ruso Stadı.

Hakemler:Emre Öztaşlı,Engin Akagün,Halil E.Canaloğlu,İsfendiyar Açıksöz

Küçük Kaymaklı:Efe,Berkem,Sena,Sercan,Taner,Rıfat(MehmetKoyuncu),

Tamen(Mehmet Göçben),Hüseyin,Asare,Muhammed,Bello.

Girne Halk Evi:Okyanus,Hasan,Salahi(Serhan),Mustafa(Erdi),Yankı(Kaan),

Oladele,James,Mahmut,Ertaç,Selim,İlker.

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligi 26. hafta müsabakasında, Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadında karşı karşıya gelen Küçük Kaymaklı ve Girne Halk Evi arasındaki maçı ev sahibi takım 4-2 kazandı.Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili olan deplasman takımı devreyi de 0-1 önde kapattı .İkinci yarıda toparlanan Küçük Kaymaklı gol yollarında daha becerikli olunca, maçı da 4-2 kazanıp, üç hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.Bu sonuçla Girne Halk Evi ligde

kalmak için umutlarını iyice tüketmiş olup, Küçük Kaymaklı ise play aut'tan çıkmak için umutlarını ileriki haftalara taşımış oldu.Maçın 80. dakikasında Girne Halk Evi ceza alanı içerisinde gelişen bir pozisyonda, kaleci Okyanus ve Bello çarpıştı, bu pozisyonda canı yanan kaleci Okyanus, rakibine centilmenlik dışı harekette bulununca maçın orta hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.Üç değişiklik hakkını kullanmış olan deplasman takımı kalan süreyi on kişi oynadı.

4.dakikada gelişen Girne Halk Evi atağında Oladele, boş kale yerine topu dışarı attı.

19.dakikada organize gelişen Girne Halk Evi atağında Yankı, ceza alanı dışarısından kalecinin uzanamayacağı noktaya çok güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.0-1.

38.dakikada gelişen Girne Halk Evi atağında Oladele'nin şutu az farkla dışarı gitti.

49.dakikada orta sahadan atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Asare,yerden bir vuruşla kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu.1-1.

62.dakikada Girne Halk Evi defansının arkasına atılan topu önünde bulan Rifat, çekmiş olduğu şutla takımını 2-1 öne geçirdi.

73.dakikada yine Rifat'ın yaklaşık otuz metreden çekmiş sert şut, kalecinin bakışları arasında ağlara gidince maç 3-1 oldu.

84.dakikada organize gelişen ev sahibi takım atağında, Berkem topu Bello'ya kesti, bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti.4-1.

90.dakikada Küçük Kaymaklı ceza alanı içerisine ortalanan topa, uzun boyundan da faydalanarak kafa vuran Yankı maçın skorunu belirledi.4-2.