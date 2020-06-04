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"Rumlar bizi örnek alsınlar"

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Hasan Sertoğlu, “Bizde hep Rum tarafını örnek alın denir. Sezonu tescilleyip, Ağustos’ta yeni sezonu başlatma kararı aldılar. Ben de sorarım, ligi neden tescil ettiniz? Bulunduğumuz ortamda futbolun sahada tamamlanması gerekir.Futbolu da masada değil, sahada bitireceğiz.” açıklamasını yaptı

"Rumlar bizi örnek alsınlar"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda yapılan Nicosia Group Kıbrıs Kupası kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Başından itibaren tüm süreçte federasyon ve kulüpler olarak dik bir duruş sergiledik. İlk günden itibaren hep aynı şeyi söyleyip bu yönde hareket ettik. Ben süreç içerisinde yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi batarsa, hep birlikte batacağız.

Hep dediğimiz gibi; “Futbol masada değil, sahada bitecek.”Bizde hep Rum tarafını örnek alın denir. Futbolda da Rum tarafını örnek alın dendi. Evet, doğru olanı örnek almalıyız ama bana göre Rum tarafı bu konuda çok yanlış bir karar verdi. Sezonu tescillediler, yeni sezonuise 21 Ağustos’tabaşlatacaklar. Ben de sorarım, Ağustos’tabaşlatacaksaydınız, ligi neden tescil ettiniz? Bu konuda Rumlar bizi örnek alsınlar.

Biz çok çalışıp, tüm alternatifleri değerlendirdik. Bizde şu an için tehlike yoktur. Temennimiz bundan sonra da tehlike olmamasıdır. Bu ortamda da futbolun sahada tamamlanması gerekir. Çünkü ortamın futbol oynamak için müsaittir. Bizim sezonu tamamlamamız gerektiği için de o yönde karar üretip, uyguluyoruz. Bazı art niyetliler de temizlendikten sonra yolumuza devam ediyoruz.

Bizim işimiz futbol oynatmaktır ve biz de bunu yapıyoruz. Maçlar da büyük bir ihtimalle seyircili oynanacak. Ama bunun kararını biz değil Sağlık ve Bilim Kurulları verecek. Onların kararını bekleyeceğiz.”

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