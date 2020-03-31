Rum futbolcular maaşlarını istiyor

Kıbrıs Rum Futbolcular Birliği açıklama yaparak kulüplerin futbolculara Şubat ayı maaşlarını ödemesi gerektiğini açıklarken, alt liglerde forma giyen futbolcuların zor günler yaşadığına dikkat çekti

Korona virüs salgını nedeniyle tüm Dünyada olduğu gibi Güney Kıbrıs’ta da futbol liglerine ara verilmişti.

Kıbrıs Rum Futbolcular Birliği (PASP) dün bir açıklama yaparak kulüplerin futbolculara Şubat ayı maaşlarını ödemesi gerektiğini ifade etti.

PASP açıklamasında Birinci Lig takımlarının yarısının, İkinci Lig ekiplerinin ise %70’nin futbolculara borcunun olduğunu ifade ederek alt liglerde forma giyen futbolcuların zor günler yaşadığına dikkat çekti. PASP futbolculara borcu olan kulüpleri bu borcu en kısa zamanda ödemeye davet etti.