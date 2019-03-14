Ronaldo tam bir hayvan

"GURUR DUYUYORUZ"

Arjantinli efsane vatandaşı için, "Sihirli bir değnek tarafından afından

dokunulmuş bazı futbolcular vardır, Messi de onlardan biri. Ve biz Arjantinliler, onun Arjantinli olmasından olmasından dolayı

gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.