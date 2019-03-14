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Ronaldo tam bir hayvan

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Ronaldo tam bir hayvan
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Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmaya devam eden Cristiano Ronaldo devam eden Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hakkında övgü dolu sözler sarfetti.

  • RONALDO VE MESSİ'NİN HAFTASI

    ronaldo, messi, şampiyonlar ligi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı son bulurken, haftaya Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi damga vurdu.

  • RONALDO'DAN HAT-TRICK

    ronaldo, hattrick, gol sevinci

    Ronaldo, Juventus'un Atletico Madrid'i kupa dışı ettiği gecede hat-trick yaptı.

  • MESSİ TURU GETİRDİ

    messi, son maç

    Messi de Lyon maçında 2 gol ve 2 asistle çeyrek final anahtarını Barcelona'ya verdi.

  • İki yıldızın bu performansına Diego Maradona da katıldı.

  • "GURUR DUYUYORUZ"

    Arjantinli efsane vatandaşı için, "Sihirli bir değnek tarafından afından
    dokunulmuş bazı futbolcular vardır, Messi de onlardan biri. Ve biz Arjantinliler, onun Arjantinli olmasından olmasından dolayı
    gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

  • "RONALDO BİR HAYVAN"

    Ronaldo'yu, "Diğeri ise bir hayvan. Ronaldo Ronaldo saf bir güç, şimdi de bir büyücü. büyücü.
    Üç gol atacağını söyledi ve üç gol attı." sözleriyle özetledi.

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