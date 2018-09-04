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Ronaldo servet kazanıyor

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, yıllık geliriyle, futbolculara ödenen toplam maaşlarda bu ligdeki 10 kulübü geride bıraktı

Ronaldo servet kazanıyor
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İspanyol temsilcisi Real Madrid ile kazandığı başarıların ardından, yaz transfer döneminde 100 milyon avro bonservis bedeliyle Juventus'a giden Portekizli yıldız Ronaldo, yeni takımında henüz fileleri havalandıramasa da kazandığı maaşla gündeme oturdu.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus'ta yıllık 31 milyon avro kazanan 33 yaşındaki Ronaldo, ülkede en fazla maaş alan futbolcular listesinin zirvede bulunuyor.

Ronaldo, ligde mücadele eden Atalanta, Cagliari, Chievo, Empoli, Frosinone, Genoa, Parma, Sassuolo, Spal ve Udinese'nin bir yılda futbolcularına yaptığı ödemenin toplamından fazla kazanacak.

Portekizli futbolcuyu yıllık 9,5 milyon avroluk kazancıyla Juventus'tan Milan'a transfer olan Arjantinli Gonzalo Higuain izlerken, Liverpool'dan Juventus'a giden Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can da 5 milyon avroluk geliriyle listede yer aldı.

Sezona Chievo, Lazio ve Parma galibiyetleriyle üçte üç yaparak başlayan Juventus'ta, Ronaldo tüm maçlarda forma giymesine karşın, henüz gol atamadı.

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