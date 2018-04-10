Roma mücizeyi gerçekleştirdi

Roma, 4-1'in rövaşında Barcelona'yı 3-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Sarı- kırmızılı takıma turu getiren golde asist milli futbolcumuz Cengiz Ünder'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Roma ile Barcelona karşılaştı. 4-1 kaybedilen ilk maçın ardından seyircisinin karşısında rövanşa çıkan Roma, henüz 6. dakikada Edin Dzeko ile öne geçti. Barcelona karşısında baskı kuran sarı-kırmızılı takım devreyi tek gollü üstünlükle kapadı. İkinci 45 dakikanın hemen başında Dzeko'yu cezası içinde düşüren Pique penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen De Rossi hata yapmadı ve 58'de skoru 2-0 yaptı. Maça 73. dakikada oyuna dahil olan Cengiz Ünder tura adeta servis yaptı. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen milli futbolcumuzun ceza saha içine gönderdiği ortaya kafayı vuran Kostas Manolas 82. dakikada Barcelona ağlarını sarstı. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Roma, unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak Barcelona'yı Devler Ligi dışına itti