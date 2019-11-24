Roma, Brescia’ya rahat geçti

Serie A'nın 13. haftasında Roma, konuk ettiği Brescia’yı 3-0 yendi

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakayı, hakem MarcoDiBello yönetti.

Mücadelenin ilk yarısı Roma’nın kontrolünde geçerken, konuk ekip ise tehlikeli ataklarla Roma kalesinde gol aradı.

İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına Roma daha atak başladı. 49. dakikada köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen ChrisSmalling, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

57. dakikada Brescia ceza sahası içinde Smalling’in kafa ile indirdiği topa, şık vuruşla kaleci üstünden aşıran GianlucaMancini, farkı ikiye çıkardı: 2-0.

66. dakikada, Roma’nın kazandığı köşe vuruşunda, yine Smalling topu indirirken, Edin Dzekoaltıpas içinde topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0’a getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca sarı-kırmızılı takım, Brescia'yı 3-0 yenerek 3 puanı aldı ve puanını 25'e yükseltti. Ligin son sırasındaki Brescia ise bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı.

Brescia maçından galibiyetle ayrılan Roma, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda hafta içi İstanbul’da MedipolBaşakşehir ile yapacağı maç öncesi moral depolamış oldu.

Roma kadrosunda bulunan milli futbolculardan Cengiz Ünder, 72. dakikada oyuna LorenzoPellegrini’nin yerine dahil olurken, Mert Çetin ise bu maçta görev almadı.