Robinho, evine dönmeye hazırlanıyor

Robinho, Brezilya’ya dönüyor.

MedipolBaşakşehir’in Brezilyalı forveti, eski takımı Santos’un formasını giymeye hazırlanıyor.

Brezilya basını, Santos Başkanı Jose Carlos Peres'inRobinho’yu transfer etmeye kararlı olduğunu yazdı.

Çıkan haberlerde 36 yaşındaki yıldızın futbolu bırakmadan önce, Santos formasını giymeyi çok istediği vurgulandı.

Robinho'nun menajeri ile Santos kulübü arasındaki pazarlıkların kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Robinho’nun ülkesine dönme fikrinde MedipolBaşakşehir’de şans bulamaması da etkili oldu.

Yıldız futbolcu, bu sezon ligde sadece 2 maçta 11'de yer alırken, forma giydiği 791 dakikada gol veya asist üretemedi.