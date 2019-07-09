 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
6 0
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
4 0
 
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
21 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
124 0
Tarım politikasını getirdiği son nokta
Tarım politikasını getirdiği son nokta
47 0
Deniz üçüncülüğe abone
Deniz üçüncülüğe abone
52 0
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
18 0
banner82

Rizespor’dan, Yenicami’ye

banner27

Yenicami’de daha önce denenmek amacı ile getirilen Serge Alain Abaka performans testlerine katılırken, Gambiyalı hücum oyuncusu 30 yaşındaki Ousman Jallow denenmek üzere adaya getirildi

banner315
Rizespor’dan, Yenicami’ye
banner267

Yenicami Ağdelen Kulübü’nün yabancı uyruklu futbolcu kontenjanı çerçevesinde çalışmaları devam ediyor.

Geride bıraktığımız yıl takımda yer alan Aminu Muhammed’in kadroda tutulmasının ardından daha önce denenmek amacı ile getirilen Serge Alain Abaka performans testlerine katıldı.

Son olarak Gambiyalı hücum oyuncusu 30 yaşındaki Ousman Jallow denenmek üzere adaya getirildi. Santrfor olarak görev yapabilen oyuncu kariyerinde Türkiye’den Rizespor’un yanı sıra Danimarka’dan Brondby ve Finlandiya’dan Helsinki gibi kulüplerde görev yaptı.

Yenicami Ağdelen Kulübü Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Selçuk Zekai, oyuncu ile ilgili son kararı teknik heyet vereceğini söyledi. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.