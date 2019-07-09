Rizespor’dan, Yenicami’ye

Yenicami’de daha önce denenmek amacı ile getirilen Serge Alain Abaka performans testlerine katılırken, Gambiyalı hücum oyuncusu 30 yaşındaki Ousman Jallow denenmek üzere adaya getirildi

Yenicami Ağdelen Kulübü’nün yabancı uyruklu futbolcu kontenjanı çerçevesinde çalışmaları devam ediyor.

Geride bıraktığımız yıl takımda yer alan Aminu Muhammed’in kadroda tutulmasının ardından daha önce denenmek amacı ile getirilen Serge Alain Abaka performans testlerine katıldı.

Son olarak Gambiyalı hücum oyuncusu 30 yaşındaki Ousman Jallow denenmek üzere adaya getirildi. Santrfor olarak görev yapabilen oyuncu kariyerinde Türkiye’den Rizespor’un yanı sıra Danimarka’dan Brondby ve Finlandiya’dan Helsinki gibi kulüplerde görev yaptı.

Yenicami Ağdelen Kulübü Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Selçuk Zekai, oyuncu ile ilgili son kararı teknik heyet vereceğini söyledi.