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Rize’de kazanan çıkmadı

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Rize’de kazanan çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile Galatasaray sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

38. dakikada sol kanattan kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Melnjak'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazda Boldrin'in bekletmeden gelişine vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

39. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Feghouli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktası üzerinde Emre Akbaba sol ayağı ile plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

90+3. dakikada sol çaprazda Adem Büyük'ün kontrol ettikten sonra rakibinden sıyrılarak çevirdiği topa altı pas içerisinde Emre Mor boş pozisyonda dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maçın hakemi Halis Özkahya, VAR incelemesinin ardından Adem Büyük'ün faul yaptığına karar verdi ve golü iptal etti.

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