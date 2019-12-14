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Rize'de gülen taraf Kasımpaşa

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Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Ev sahibi Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı

Rize'de gülen taraf Kasımpaşa

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleden konuk ekip, 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 5 maç sonra kazanan Kasımpaşa puanını 15'e çıkarırken, Çaykur Rizespor 17 puanda kaldı.

13. dakikada Koita'nın göğüs pasında, ceza sahası dışı sağ çaprazda Quaresma'nın plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

GOL: 17. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahasına giren Koita bekletmeden plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gönderdi: 0-1.

25. dakikada sol kanattan Diomande'nin ortasında penaltı noktasında Vetrih'in kafa vuruşunda, top kaleci Fatih Öztürk'ün kucağında kaldı.

GOL: 27. dakikada İstanbul temsilcisi farkı ikiye çıkardı. Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken top penaltı noktası civarındaki Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

82. dakikada Hajradinovic'in sağdan ortasında ceza sahası içerisinde Khalili'nin penaltı noktası üzerinde sol ayağıyla sert şutunda top az farkla auta çıktı.

GOL: 90+1. dakikada Kasımpaşa farkı üçe yükseltti. Sağ taraftan rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine giren Hajradinovic, topu boş durumdaki Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.

Mücadeleyi Kasımpaşa 3-0 kazandı.

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