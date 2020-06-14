banner411
banner69
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
42 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
35 0
 
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
276 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
251 0
71 0
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
151 0
banner460

Rize'de Aslanın kabus gecesi

banner27

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan sarı kırmızılılarda Muslera ve Florin Andone'nin sakatlanması moralleri iyice bozdu

Rize'de Aslanın kabus gecesi

Süper Lig'in 27. haftasında pandemi sonrası ilk maçına çıkan Çaykur Rizespor ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Çaykur Rizespor, Milan Skoda ve Tunay Torun'un golleriyle Galatasaray'ı evine eli boş gönderdi.

Maçın 15. dakikasında kaleci Muslera, Skoda ile ceza sahası içerisinde girdiği ikili mücadelede sakatlanınca, oyun uzun süre durdu. Deneyimli kaleci yerini 24. dakikada Okan Kocuk'a bıraktı. Uruguaylı kalecinin yapılan ilk tetkiklerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Milan Skoda'nın golüyle Çaykur Rizespor, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Galatasaray'da maçın 46. dakikasında Florin Andone de sahayı sedyeyle terk edip yerini Ahmet Çalık'a bıraktı.

Karadeniz temsilcisi, 53. dakikada Tunay Torun'un attığı golle, sarı kırmızılılar karşısında farkı ikiye çıkardı.

Galatasaray'da 90. dakikada Adem Büyük kırmızı kart gördü. 

Mücadelede başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.