Rize'de Aslanın kabus gecesi

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan sarı kırmızılılarda Muslera ve Florin Andone'nin sakatlanması moralleri iyice bozdu

Süper Lig'in 27. haftasında pandemi sonrası ilk maçına çıkan Çaykur Rizespor ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Çaykur Rizespor, Milan Skoda ve Tunay Torun'un golleriyle Galatasaray'ı evine eli boş gönderdi.

Maçın 15. dakikasında kaleci Muslera, Skoda ile ceza sahası içerisinde girdiği ikili mücadelede sakatlanınca, oyun uzun süre durdu. Deneyimli kaleci yerini 24. dakikada Okan Kocuk'a bıraktı. Uruguaylı kalecinin yapılan ilk tetkiklerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Milan Skoda'nın golüyle Çaykur Rizespor, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Galatasaray'da maçın 46. dakikasında Florin Andone de sahayı sedyeyle terk edip yerini Ahmet Çalık'a bıraktı.

Karadeniz temsilcisi, 53. dakikada Tunay Torun'un attığı golle, sarı kırmızılılar karşısında farkı ikiye çıkardı.

Galatasaray'da 90. dakikada Adem Büyük kırmızı kart gördü.

Mücadelede başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.